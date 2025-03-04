Sivasspor’da 4. Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dün oynanan ve Sivasspor’un Başakşehir’e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu.

SİVASSPOR’DA 4. ÇALIMBAY DÖNEMİ ÇOK YAKIN



İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor.

Erdoğan’ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay’ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.