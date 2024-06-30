Sivasspor’da Alex Pritchard an meselesi

Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.



Sivas temsilcisi Birmingham City forması giyen Pritchard transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Bülent Uygun’un istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

YARIN SİVAS'A GELİYOR

Alex Pritchard transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi. Pritchard’ın yarın Sivas’a geleceği de öğrenildi.

İngiliz futbolcu kariyerinde toplam 346 maça çıktı ve 40 gol attı.