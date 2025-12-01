Sivasspor'da Aliağa FK maçının hazırlıkları başladı
01.12.2025 16:24
AA
Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın dördüncü turunda oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sivasspor, Aliağa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Aliağa FK, 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak'ın antrenman sırasında çekilmiş bir görüntüsü.