Sivasspor'da forma krizi

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Sivasspor, maç önesi ilginç bir olaya imza attı.



Sivasspor, takımın malzeme sandığının Cluj Havaalanı'nda kaybolduğunu ve maça alternatif bir forma ile çıkılacağını açıkladı.

Açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır" denildi.