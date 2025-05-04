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Sivasspor'da Galatasaray fotoğraflarını paylaşan yönetici istifa etti: "Hassasiyet dikkatle takip edilmiştir"

Sivasspor'da yönetici Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği açıklandı.

Sivasspor'da Galatasaray fotoğraflarını paylaşan yönetici istifa etti: "Hassasiyet dikkatle takip edilmiştir"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 'a 4-1 yenildikleri maçın ardından sosyal medya hesabından Galatasaray fotoğraflarını paylaşan Kulübü Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mücahit Yıldız, maçın ardından sosyal medya hesabından çocuklarının Galatasaray formalı ve sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen ile çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

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