Sivasspor'da genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının 28 Haziran Cumartesi saat 16.00'da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.



Açıklamada, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 5 Temmuz Cumartesi aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Delegelere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.