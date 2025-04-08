Sivasspor'da Koita ve kaleci Nikolic Fenerbahçe maçında yok

Kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivasspor'da Koita ve kaleci Nikolic Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



Kırmızı beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her maçlarının final niteliğinde olduğunu söyledi.



Çalımbay, "Sakat oyuncularımız var, Koita sakat ve oynayamayacak. Kaleci Nikolic ameliyat oldu, o da yok. Emrah Başsan yavaş yavaş düzeliyor. Sakatlıklar engelliyor ama başka bir mazeret söylemeye gerek yok." dedi.



Sivasspor-Fenerbahçe maçı pazar günü saat 19'da başlayacak.



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