Sivasspor'da kupa hazırlığı başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.



Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.



Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.