Sivasspor’da Rey Manaj idmanlara başladı

Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunun 9. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, sakatlığı düzelen Rey Manaj da idmanın bir bölümünde yer aldı.



Gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.Manaj da antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.



Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.