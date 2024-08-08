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Sivasspor’da Sonko Sundberg imzaya yakın

Sivasspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Sonko Sundberg ile prensipte anlaştı.

Sivasspor’da Sonko Sundberg imzaya yakın

, transfer çalışmalarını hızlandırarak stoper hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yiğidolar, Ludogorets forması giyen 28 yaşındaki Gambiyalı savunmacı Sonko Sundberg ile prensipte anlaşma sağladı.

Sonko Sundberg’ün Sivasspor’a gelmesi için gereken son pürüzlerin halledilmesinin ardından, Gambiyalı savunmacının kırmızı-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Transferle ilgili kulüpten kısa sürede açıklama yapılacağı da öğrenildi.

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