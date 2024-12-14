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Sivasspor'da Bülent Uygun'dan istifa kararı

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Uygun'un istifası kabul edildi.

Sivasspor'da Bülent Uygun'dan istifa kararı

ekibi Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun istifa etti.

Kırmızı beyazlı yönetim Uygun'un istifasını kabul etti.

Sivas'taki son döneminde 40 maça çıkan Uygun, 1.35 ortalama elde etmişti.

Uygun ve ekibi son olarak deplasmanda Bodrumspor'da 2-0 mağlup olmuştu. 

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