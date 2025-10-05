Sivasspor'dan Gazze koreografisi: "Dünya:0-Vicdan:0"

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Serik Spor ile karşılaşan Özbelsan Sivasspor taraftarları, maç öncesinde hazırladıkları koreografiyle Filistin'e destek verdi.



Sivasspor taraftarları, 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç öncesi Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.



Başı sarılı ve elinde futbol topu bulunan çocuğun yer aldığı "Dünya:0-Vicdan:0" yazılı koreografi, cep telefonlarıyla kaydedildi.



Ayrıca taraftarlar, maç öncesinde tribünlerden özgürlük balonları uçurdu.



İki takımın futbolcuları da sahaya Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki soykırıma sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.