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Sivasspor'dan Göztepe maçında kadın taraftarlara büyük jest

Sivasspor ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maç, kadın taraftarlara ücretsiz olacak.

Sivasspor'dan Göztepe maçında kadın taraftarlara büyük jest

Trendyol 'in 27. haftasında Net Global ile arasında 9 Mart Pazar günü oynanacak maçın kadın taraftarlara ücretsiz olacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz olacağı belirtilerek, "Kadın taraftarlarımız kadın tribünü ve VIP Alt B Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleyerek stada giriş yapabilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet yükleme işlemlerinin Passolig gişelerinden gerçekleştirilebileceği, Passolig kartın vizesi olması gerektiği ve bu biletlerin transfere kapalı olacağı kaydedildi.

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