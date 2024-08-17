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Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ın transferine ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı ve oyuncuya dair resmi bir teklifin olmadığını belirtti.

Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması

Kulübü adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj’ın transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj’ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transferi teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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