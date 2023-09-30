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Sivasspor'la berabere kalan Hatayspor namağlup devam ediyor

Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Hatayspor bu skorla namağlup serisini devam ettirdi.

Sivasspor'la berabere kalan Hatayspor namağlup devam ediyor

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

72. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan N'Jie'nin sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

76. dakikada sol kanattan Lamkel'in ortasında ceza sahası içinde Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası içinde Saiz'in vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Hatayspor bu skorla namağlup serisini devam ettirdi.

Sivasspor'la berabere kalan Hatayspor namağlup devam ediyor - 1
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