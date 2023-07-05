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Sivassporlu Dimitrios Goutas, Erol Bulut’un takımı Cardiff City’de

Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Sivasspor’dan ayrılan Dimitrios Goutas’ı kadrosuna kattı.

Sivassporlu Dimitrios Goutas, Erol Bulut’un takımı Cardiff City’de

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İngiltere 2’nci Lig (Championship) ekiplerinden Erol Bulut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Demir Grup Sivasspor’dan ayrılan Dimitrios Goutas’ı transfer etti. 

Cardiff City kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Goutas, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.

"OYUN TARZIMIZA ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise Goutas’ın çok tecrübeli bir futlbolcu olduğunu aktararak, "Olympiakos ve Yunanistan A Milli Takımı’nda oynadı ve Sivasspor ile Türkiye'de iki iyi sezon geçirdi. Oyun tarzımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sivassporlu Dimitrios Goutas, Erol Bulut’un takımı Cardiff City’de - 1
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