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Sivassporlu Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest: Arabasıyla şehir turu attı

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Sivas’ta araba sürdüğü sırada onu gören çocukları kırmayarak arabasına aldı ve çocukları gezdirdi.

Sivassporlu Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest: Arabasıyla şehir turu attı

'da forma giyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivas'ta arabasıyla dolaşırken çocuk hayranlarına rastladı.

Hayranlarını kırmak istemeyen Rey Manaj, çocukları arabaya aldı.

Manaj'a olan sevgilerini “Seni seviyoruz” diyerek dile getiren çocukların mutluluğu kameraya yansıdı. Çocuklar “Manaj ağabey ile piyasa yapıyoruz” diyerek sosyal medyada videoyu paylaştılar.

Sivassporlu Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest: Arabasıyla şehir turu attı - 1
Sivassporlu Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest: Arabasıyla şehir turu attı - 2

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