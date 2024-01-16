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Sivassporlu Samu Saiz Eyüpspor'da

Eyüpspor, son olarak Sivasspor forması giyen Samu Saiz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sivassporlu Samu Saiz Eyüpspor'da

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Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Eyüpspor, kadrosunu 32 yaşındaki İspanyol hücum oyuncusu Samu Saiz ile güçlendirdi.

İstanbul ekibi, son olarak Sivasspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Saiz, "Eyüpspor camiasına gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Buradaki hedeflerimiz büyük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bu aileye gerek saha içinde gerekse saha dışında layık olmaya calışacağım. Sivasspor'a bana verdikleri emekten dolayı teşekkür ederim. Bu transferde emeği geçen Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Samu Saiz, Sivassspor formasıyla Süper Lig'de bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

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