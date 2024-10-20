Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi
Sivasspor’un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor’un evinde Hatayspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarla ilgi göstermedi.
Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu.
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