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Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Sivasspor’un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti.

Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor’un evinde Hatayspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu.

Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi - 1

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