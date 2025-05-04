Sivasspor'un deplasman hasreti 191 güne çıktı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda dün Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Net Global Sivasspor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.



Rakip sahada son olarak ligin 10. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yenen kırmızı-beyazlılar, 25 Ekim 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.



Deplasman galibiyeti hasreti 191 güne çıkan Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılarak 8 puan topladı.



Kırmızı-beyazlılar iç sahada oynadığı 17 maçtan 7'sini kazandı, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup olarak 26 puanı hanesine yazdırdı.



DEPLASMAN KARNESİ



Sivas temsilcisi, deplasmandaki maçlarında sadece Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.



Dış sahada TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'a mağlup oldu.



ÇALIMBAY'IN DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK



Sezona teknik direktör Bülent Uygun ile başlayan, Ömer Erdoğan ile devam eden Sivasspor, kötü gidişatın ardından 3. kez göreve getirdiği Rıza Çalımbay yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.



5 Mart'ta göreve gelen Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşmaya çıktı.



Çalımbay yönetimindeki Sivasspor iç sahada Göztepe'yi, Adana Demirspor'u, Onvo Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe'ye mağlup oldu.



Kırmızı-beyazlılar, Çalımbay yönetiminde çıktığı dış saha maçlarında ise Atakaş Hatayspor'a, Kasımpaşa'ya ve Galatasaray'a mağlup olurken Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.



SİVASSPOR'UN KALAN MAÇLARI



Ligde puan cetvelinde adeta "ateş hattı"nda yer alan kırmızı-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde final niteliğinde 3 maça çıkacak.



Ligde kalmanın hesaplarını yapan Sivasspor, kalan maçlarının 2'sini deplasmanda 1'ini ise iç sahada oynayacak.



İç sahada Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek Sivas ekibi, deplasmanda ise Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Sivasspor, 37. haftayı ise maç yapmadan geçecek.