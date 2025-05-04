Sivasspor'un deplasmanda yüzü gülmüyor

Süper Lig'de en son dış saha galibiyetini 25 Ekim 2024'te Adana Demirspor karşısında elde eden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında da 4-1 mağlup olarak deplasmandaki galibiyet hasretini sonlandıramadı.



SİVASSPOR DEPLASMANDA KAZANMAYI UNUTTU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda dün Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Net Global Sivasspor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.



Rakip sahada son olarak ligin 10. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yenen kırmızı-beyazlılar, 25 Ekim 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.



Deplasman galibiyeti hasreti 191 güne çıkan Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ayrılarak 8 puan topladı.



Kırmızı-beyazlılar iç sahada oynadığı 17 maçtan 7'sini kazandı, 5 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup olarak 26 puanı hanesine yazdırdı.



BU SEZON SADECE İKİ MAÇ KAZANDI

Sivas temsilcisi, deplasmandaki maçlarında sadece Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.



Dış sahada TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Galatasaray'a mağlup oldu.



