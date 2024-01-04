Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak Brentford'a gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Sports Digitale'in haberine göre; Teklif sonrası kulüpler arasındaki transfer görüşmesi olumlu sonuçlandı.İddiaya göre bonuslarla birlikte 5 milyon euroya anlaşma sağlandı.

'HEDEFİM AVRUPA' DEMİŞTİ



Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta verdiği özel röportajında hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" demişti.



-Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.