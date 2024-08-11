Sivasspor ve Trabzonspor 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 6. sırada, bordo-mavililer ise 7.sırada 1'er puanla yer aldılar.

UĞURCAN ÇAKIR KULÜP TARİHİNE GEÇTİ.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor maçında 200. kez bordo-mavili formayı giyerek kulüp tarihine geçti.

Milli filebekçi, Karadeniz ekibinin tarihinde en çok forma giyen kaleciler sıralamasında Şenol Güneş ve Onur Kıvrak'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.



Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, karşılaşma öncesinde Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz'a plaket ve Sivasspor forması verdi.

ABDULLAH AVCI'NIN SİVAS DEPLASMANI KARNESİ

Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı dört Sivasspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.



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