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Sivas'ta amatör maçta gerginlik

Sivas'ta Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları arasında oynanan maçta gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Sivas'ta amatör maçta gerginlik

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup 18'inci haftasında Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi.

Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı.

Sivas'ta amatör maçta gerginlik - 1

Sahaya giren yönetici, teknik heyetler ve futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmada görev alan çok sayıda polis sahaya girerek olayların büyümesini engelledi.

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