Sivas'ta amatör maçta gerginlik

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup 18'inci haftasında Sivas Gücü Belediyespor ile Sivas Dört Eylül takımları 4 Eylül Spor Vadisi'nde karşı karşı geldi.

Golsüz sona eren maçın ardından her iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı.