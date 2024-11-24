Sivas'ta gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kasımpaşa yoğun kar yağışı altında oynanan maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadele, zeminin karla kaplı olmasından dolayı gecikmeli olarak başladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
KAR ENGELİ
Karşılaşma öncesi Sivas'ta yağan yoğun kar yağışı zemini etkisi altına alırken, mücadele gecikmeli olarak başladı.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki görevliler zemini temizledikten sonra hakem Burak Pakkan ve yardımcıları maçın oynanmasına karar verdi.
Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken iki takım da birer puanı paylaştı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor 18 puanla 7. sırada yer laırken, Kasımpaşa ise 15 puanla 11. sırada bulundu.
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