Sivas'ta iki gollü maçta kazanan çıkmadı

Haberler - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 21:25 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 21:34
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.
62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.
64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.