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Sivas'ta iki gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziante FK 1-1 barebere kaldı. Konuk ekip Maxim'in harika golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Gradel'in penaltı golüyle bir puanı kurtardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 21:25 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 21:34

Sivas'ta iki gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.

62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.

64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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