Siyasilerden A Milli Futbol Takım'a tebrik mesajları

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Galibiyetin ardından siyasiler, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ



"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Grubundaki diğer maçlarda da Milli Takıma başarılar diliyorum."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK:



"Turnuvalarda ilk maçlar her zaman risklidir, tebrikler."



ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ



"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum. Başarılarınız daim, yolun sonu şampiyonluk olsun."



İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA



"Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, yolun sonu final olsun."



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY



"2024 Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Millî Futbol Takımımızı gönülden kutluyorum. İnanıyoruz, yolun sonu EURO 2024 şampiyonluğu."



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR



"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA



"Alkış seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar! Başarınızı tebrik ediyoruz."



ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN



"Sizinle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz, devamı gelecek. Harikasınız 'Bizim Çocuklar."



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ



"Bizlere böyle heyecanlı bir maç izlettiğiniz için, muhteşem 3 gol attığınız için hepinizin alnından öpüyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık, gururumuzsunuz."



TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT



"Avrupa Şampiyonası ilk maçında rakibimiz Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutlarım."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL



"Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik kadroyu tebrik ediyorum.



Sırada Portekiz ve Çekya maçları var. Tebrikler Bizim Çocuklar"