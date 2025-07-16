Skriniar, Asensio, Rashford derken Fenerbahçe'den büyük sürpriz: Eski aşk alevlendi!

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleri için yoğun uğraş veriyor.



Hücum hattı için ise Marcus Rashford ve Leon Bailey isimleriyle adı anılan Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan oyuncuyu Brezilya basını duyurdu.

YİNE, YENİ, YENİDEN: WENDEL



Fenerbahçe'nin daha önce de birçok kez transferiyle ilgilendiği Wendel için yeniden düğmeye bastığı öne sürüldü.