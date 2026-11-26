Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar , Shakhtar galibiyetinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bizim için çok önemliydi bu sonuç. Rakibin topla çok iyi olduğunu biliyorduk. Teknik heyetimiz bizi maça çok iyi hazırladı. Rakibi çok iyi analiz etmişler. Merkezde baskı yapmamız gerekiyor, bunu hissettirdik.

Rakip kalede fazla gol şansı yakaladık, daha farklı olabilirdi. Ama bu sonuç çok iyi bu şekilde devam etmeliyiz. Taraftarımız bizi Kadıköy'de hissettirdi. Bize enerji verdiler. Takım olarak, camia olarak böyle bir arada olursak gidecek çok yolumuz olur." dedi.