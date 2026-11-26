Skriniar başarı formülünü verdi. "Birlik olursak başarının devamı gelir"
26.11.2026 02:14
Skrinar maçın sonunda kısa süreli bir sakatlık yaşasa da karşılamayı sorunsuz tamamladı.
Fenerbahçe'nin Shakhtar karşısında kazanırken taraftar desteğine dikkat çeken Skriniar, "Bize büyük enerji verdiler. Bu birlikteliği sürdürürsek gidecek yolumuz uzun olur" dedi.
Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar, Shakhtar galibiyetinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bizim için çok önemliydi bu sonuç. Rakibin topla çok iyi olduğunu biliyorduk. Teknik heyetimiz bizi maça çok iyi hazırladı. Rakibi çok iyi analiz etmişler. Merkezde baskı yapmamız gerekiyor, bunu hissettirdik.
Rakip kalede fazla gol şansı yakaladık, daha farklı olabilirdi. Ama bu sonuç çok iyi bu şekilde devam etmeliyiz. Taraftarımız bizi Kadıköy'de hissettirdi. Bize enerji verdiler. Takım olarak, camia olarak böyle bir arada olursak gidecek çok yolumuz olur." dedi.