Skriniar, hakemle arasında geçen diyalogu anlattı: "Bana 'İlk faulu o yaptı' dedi"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.



Maçın son saniyesinde Fenerbahçeli Duran yerde kaldı. VAR uyarısı yapıldı, incelemeye giden maçın hakemi penaltıyı vermedi.



Maçın sonunda Milan Skriniar, Hollandalı hakem Allard Lindhout ile arasında geçen konuşmayı aktardı.



Skriniar, “İkinci yarı daha iyiydik. Şanslar da yarattık ama maalesef goller bulamadık. Netice itibariyle gol yemediğimiz için de mutluyum. Son maçlarımız kadar yüksek seviyede değildik belki ama daha iyisini yapabiliriz, yapabileceğimizi biliyorum.” dedi.



“HAKEMİ ANLAYAMADIM”

Skriniar tartışmalı penaltı pozisyonu için, “Benim gördüğüm açıdan pozisyon penaltıydı. Sonrasını ve tekrarını izlemedim tabii ki. Hakemin bana söylediği şey 'Jhon Duran'ın ilk faulü yapan olduğuydu' pozisyonda. Garip bir tabii ki anlayamadım.” ifadelerini kullandı.