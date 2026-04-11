Skriniar oyundan neden çıktı? Tedesco son durumu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber.

SKRİNİAR'IN DURUMU

Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor."