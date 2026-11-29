Skriniar'dan Belözoğlu yorumu. "Taktikleri işimizi kolaylaştırıyor"
29.11.2026 21:48
Son Güncelleme: 29.11.2026 22:02
Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 3. golünü kaydetti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Skriniar, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç içindeki uyarılarının kendileri için yararlı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Skriniar, "Galibiyet için mutluyuz. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarıda biraz yavaştık. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık, idmanlardaki çalışmaları sahaya yansıttık. 3-0 iyi skor" dedi.
Emre Belözoğlu'nun ilk yarıda oyun durduğunda takıma neler söylediği hakkında ise Skriniar, "Birkaç tane klasik taktik bilgisi verdi. Temel şeylerdi, oyun içindeki boşlukları gösterdi. Bu da bizim için yararlı oluyor. Emre Belözoğlu geleli çok olmadı. Zaten 3-4 günde bir maç olduğu için taktik çalışmaya fazla zaman kalmıyor. Ama adım adım gelişiyoruz" ifadesini kullandı.
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GREENWOOD: OĞUZ'UN GOLÜ BENİM GOLÜNDEN GÜZELDİ
Maça 1 gol ve 2 asistle damga vuran ayrıca 8 gol ve 4 asistle Fenerbahçe'de skora en çok katkı veren isim olan Mason Greenwood, "Benim işim bu. Gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden aldı. Ben de işimi yapıyorum. Bu sezon daha iyi işler yapabiliriz. Kendi sahamızda gol atmayı daha çok seviyorum. Marsilya'da da durum böyleydi. Ben her zaman takım için faydalı olmayı seviyorum. Oğuz'un golü benimkinden güzeldi. Zaten bu sezon Oğuz özgüvenli oynuyor ve onunla oynamaktan keyif alıyorum" ifadesini kullandı.
Oyuna 2. yarıda giren Dorgeles Nene de "Daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum ama kazanmak da önemli. Sezon sonuna kadar alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuç da bizi olumlu etkiledi. Çalışmaya ve kendimizi aşmaya devam etmemiz lazım" ifadesini kullandı.