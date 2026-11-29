GREENWOOD: OĞUZ'UN GOLÜ BENİM GOLÜNDEN GÜZELDİ

Maça 1 gol ve 2 asistle damga vuran ayrıca 8 gol ve 4 asistle Fenerbahçe'de skora en çok katkı veren isim olan Mason Greenwood , "Benim işim bu. Gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden aldı. Ben de işimi yapıyorum. Bu sezon daha iyi işler yapabiliriz. Kendi sahamızda gol atmayı daha çok seviyorum. Marsilya'da da durum böyleydi. Ben her zaman takım için faydalı olmayı seviyorum. Oğuz'un golü benimkinden güzeldi. Zaten bu sezon Oğuz özgüvenli oynuyor ve onunla oynamaktan keyif alıyorum" ifadesini kullandı.

Oyuna 2. yarıda giren Dorgeles Nene de "Daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum ama kazanmak da önemli. Sezon sonuna kadar alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuç da bizi olumlu etkiledi. Çalışmaya ve kendimizi aşmaya devam etmemiz lazım" ifadesini kullandı.