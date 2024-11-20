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SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak. Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor. Sporseverler de maça dair araştırmalarına hız verdi. Peki, SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadın Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak. SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İşte, SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı hakkında bilgiler...

SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı, 21 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Müsabaka, FIBA TV kanallarından yayınlanacak.

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