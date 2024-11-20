SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak. SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İşte, SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı hakkında bilgiler...



SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı, 21 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.



Müsabaka, FIBA TV kanallarından yayınlanacak.

