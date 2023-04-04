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Slaven Bilic Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve son olarak Watford'da görev yapan Slaven Bilic Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Slaven Bilic Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor

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Watford ile yolları ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Slaven Bilic, iddiaya göre Milli Takımı ile anlaşma sağladı.

Bilic'in maaşına dair dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Hırvat çalıştırıcının, Ukrayna'dan bir süre maaş istemediği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bilic ile görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'da görev almıştı.

Slaven Bilic Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor - 1
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