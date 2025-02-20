Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic, hakemlik kariyeriyle futbolseverlerin bildiği bir isim. Slavko Vincic, kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin yanı sıra dörder yarı final ve çeyrek final olmak üzere toplamda 10 büyük müsabaka yönetti. Peki, Slavko Vincic kimdir?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere 10 büyük maçta düdük çaldı. Slovenya'nın Avrupa futboluna sunduğu önemli hakemlerden Vincic, 2024-2025 sezonunda toplamda 20 maç yönetti. İşte, Slavko Vincic hakkında bilgiler...
SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor kentinde doğan hakem, Avrupa'nın elit kategorisindeki hakemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır.
Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.
KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ KARŞILAŞMALAR
Sloven hakemin kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
- 2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:
Porto-Chelsea: 0-2
- 2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final:
Arsenal-Villarreal: 0-0
- 2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final:
Belçika-İtalya: 1-2
- 2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:
Bayern Münih-Villarreal: 1-1
- 2021-2022 Avrupa Ligi Final:
Frankfurt-Rangers: 6-5
- 2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final:
Bayer Leverkusen-Roma: 0-0
- 2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final:
İspanya-İtalya: 2-1
- 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:
Borussia Dortmunda-Atletico Madrid: 4-2
-2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final:
Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2
-2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final:
İspanya-Fransa: 2-1
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