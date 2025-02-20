Slavko Vincic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere 10 büyük maçta düdük çaldı. Slovenya'nın Avrupa futboluna sunduğu önemli hakemlerden Vincic, 2024-2025 sezonunda toplamda 20 maç yönetti. İşte, Slavko Vincic hakkında bilgiler...



SLAVKO VİNCİC KİMDİR?



25 Kasım 1979'da Slovenya'nın Maribor kentinde doğan hakem, Avrupa'nın elit kategorisindeki hakemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.



2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır.



Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.



KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ KARŞILAŞMALAR



Sloven hakemin kariyerinde yönettiği önemli karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:



- 2020-2021 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:



Porto-Chelsea: 0-2



- 2020-2021 Avrupa Ligi Yarı Final:



Arsenal-Villarreal: 0-0



- 2020 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final:



Belçika-İtalya: 1-2



- 2021-2022 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:



Bayern Münih-Villarreal: 1-1



- 2021-2022 Avrupa Ligi Final:



Frankfurt-Rangers: 6-5



- 2022-2023 Avrupa Ligi Yarı Final:



Bayer Leverkusen-Roma: 0-0



- 2022-2023 Uluslar Ligi Yarı Final:



İspanya-İtalya: 2-1



- 2023-2024 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final:



Borussia Dortmunda-Atletico Madrid: 4-2



-2023-2024 Şampiyonlar Ligi Final:



Borussia Dortmund-Real Madrid: 0-2



-2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final:



İspanya-Fransa: 2-1