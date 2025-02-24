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Slavko Vincic'in derbi raporu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Sloven Slavko Vincic, müsabakada toplam 7 sarı kart gösterdi.

Slavko Vincic'in derbi raporu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ile , RAMS Park'ta karşılaştı. Bu mücadeleyi Sloven Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetti.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Slavko Vincic maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurdu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular gördü.

Slavko Vincic'in derbi raporu - 1

'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, 'de ise Çağlar Söyüncü ile Fred, sarı kart gören futbolculardı.

55 YIL SONRA YABANCI

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı.

Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde golsüz beraberlik

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