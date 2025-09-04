Slovakya - Almanya FIFA Dünya Kupası eleme maçı: Slovakya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları sürüyor. Turnuvada 5. grup maçları gerçekleşiyor. A grubunda bulunan Slovakya ile Almanya gruptan çıkmak için mücadele edecek. Finallere adını yazdırma hedefiyle sahaya çıkacak takımlar, 4 Eylül'de Tehelne Pole Stadyumu'nda oynuyor. İşte, Slovakya - Almanya maçı canlı yayın bilgisi...
Dünya Kupası Eleme maçlarında grup mücadeleleri devam ediyor. Slovakya ile Almanya maçı 4 Eylül'de gerçekleşiyor. Takımlar üst tur için performans sergileyecek. Grup maçları ardından grubunu ilk sırada tamamlayan 12 takım direkt finallere gidiyor. Turnuvada eleme aşaması 18 Kasım'da son bulacak. Elemelerin play-off müsabakaları ise 26-31 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek.
SLOVAKYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?
A grubunda yer alan Slovakya ile Almanya ilk kez Dünya Kupası elemelerinde sahne alıyor. Mücadele 4 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te gerçekleşecek. Maç Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak.
Almanya ve Slovakya A grubunda; Lüksemburg ve Kuzey İrlanda takımları ile yer alıyorlar.
6. grup maçları kapsamında Slovakya 7 Eylül'de Lüksemburg ile karşılaşacak. Almanya ise aynı tarihte Kuzey İrlanda ile oynayacak.
