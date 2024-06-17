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Slovakya, Belçika'yı tek golle geçti

EURO 2024 E Grubu'nun ilk maçında Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Slovakya, Belçika'yı tek golle geçti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () ilk haftasında E Grubu'nda ile , Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabakada Slovakya, 7. dakikada Ivan Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için yükleyen Belçika'nın bir golü ofsayt nedeniyle, bir golü de topun ele çarpmasından dolayı iptal edildi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Slovakya mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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