Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Slovakya - Lüksemburg maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Lüksemburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



SLOVAKYA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Slovakya - Lüksemburg karşı karşıya geliyor. Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

