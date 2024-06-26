Slovakya-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında 26 Haziran'da Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları sorgulamaya başladı. İşte, Slovakya-Romanya maçı hakkında bilgiler...



SLOVAKYA-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?



Slovakya-Romanya maçı, 26 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.



Yardımcı hakemliklerini Jan Seidel ile Rafael Foltyn'in yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak.



Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIM DA ÜÇER PUANDA



Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.



Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.



Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.



Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Belçika ile Ukrayna karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.



REKABETTE ROMANYA ÜSTÜN



İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.



Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.



Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.



CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR



Karşılaşma öncesinde Romanya'da 3, Slovakya'da ise 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Rumenlerde Bancu, Razvan Marin ile Marius Marin, Slovaklarda ise Schranz yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Kart gören oyuncular, takımları gruptan çıkması halinde son 16 turunda forma giyemeyecek.



MUHTEMEL İLK 11'LER



İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile başlaması bekleniyor:



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.



Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.