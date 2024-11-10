Slovakya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya'ya konuk olacak. İşte, Slovakya-Türkiye basketbol milli maçı hakkında bilgiler...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Slovakya'ya konuk olacak. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan ekranlara gelecek.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Gopass Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



MİLLİ TAKIMLARIN SON DURUM



A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. Gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakada İzlanda'yı 72-65, üçüncü karşılaşmada da Romanya'yı 101-54 mağlup etmişti.



Romanya'yı 93-77 ve İzlanda'yı 70-78 mağlup eden Slovakya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.



444. RESMİ MAÇ



A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihindeki 444. resmi maçına 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Slovakya karşısında çıkacak.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yarın rakibiyle karşılaşacak milliler, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 444. sınavını verecek.



Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, geride kalan 443 resmi müsabakada 260 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı.