Slovenya - Slovakya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovenya - Slovakya mücadelesi için geri sayım başladı. Slovenya, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini devirme hesapları yapıyor. İlk mücadelede taraftar avantajı olmasına rağmen gol atamayan Slovakya’nın karşılaşmaya dengeli bir başlangıç yapması bekleniyor. Peki Slovenya - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…



SLOVENYA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi’nde günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde Slovenya ve Slovakya kozlarını paylaşacak. Slovenya ve Slovakya arasında oynanan ilk mücadele 0-0 beraberlikle tamamlanırken gözler rövanş mücadelesine çevrildi.



Slovenya - Slovakya karşılaşması bugün saat 20.00’de başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… gibi skorlarla tamamlanması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.



Eşitliğin devamı halinde ise bir üst lige yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.



