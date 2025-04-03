Slovenya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Slovenya'ya konuk olacak. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Slovenya-Türkiye milli maçı hakkında bilgiler...



Slovenya-Türkiye milli maçı, 4 Nisan Cuma günü yapılacak.



Sportni Park Ljubljana-Siska'daki maç, TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Victoria Beyer yönetecek.



Müsabakanın yayıncı kanal bilgisi ise henüz net değil.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra da Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi.



Slovenya ise Yunanistan'ı deplasmanda 2-1, İrlanda Cumhuriyeti'ni de iç sahada 4-0 mağlup etti.

