Sneijder'den Jose Mourinho'ya yanıt: "Utanç verici!"

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Wesley Sneijder, Jose Mourinho' yu eleştirdi. Benfica'ya imza atarken Fenerbahçe hakkında konuşan Mourinho, "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." demişti. SNEIJDER'DEN YANIT: UTANÇ VERİCİ Hollanda basınından Telegraaf'a konuşan Sneijder, "Böyle bir şey söylemesinin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylememeliydi; özellikle de Türklere. Bu tarz durumlardan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Ben de bu açıklamaları utanç verici buluyorum." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO'NUN AÇIKLAMASI

Mourinho, Benfica'ya imza attığı törende şöyle konuşmuştu:



"Sözler, değerleri kadar değerlidir. O zamanlar, Porto'dayken söz vermiştim ve tutabilirdim de. Benfica'nın şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahip olduğuna gerçekten inanıyorum. İki puan kaybettiler ve biz de kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla değil, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olma potansiyeli var, ama bunu saklamıyorum. Bir söz değil, bunu başarabileceğimize ve başarmamız gerektiğine dair inanç. Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerimde farklı ülkelerde koçluk yaptım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim. Ama neyi iyi ya da kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak kendi seviyeme geri dönmemi sağlayacak. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır."