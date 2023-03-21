Sofiane Feghouli davayı kazandı: Galatasaray'a transfer yasağı

Geçen sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılılardan ayrılığın ardından Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile anlaştı.



Feghouli, Galatasaray'da oynadığı dönemden alacakları için sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya dava açtı.



Sabah'ın haberine göre; FIFA, Galatasaray'ı haksız bulurken, yıldız oyuncu için toplam 1.6 milyon euro ödenmesini talep etti. Galatasaray'a ayrıca transfer yasağı cezası geldi.



Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya son 3 aylık maaşı, primler ve bonusların dahil olduğu ödemezse yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayacak. Ödemenin gerçekleşmesi halinde ise yasak kalkacak.

UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev Haberi Görüntüle