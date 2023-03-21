Sofiane Feghouli davayı kazandı: Galatasaray'a transfer yasağı

Geçen sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılılardan ayrılığın ardından Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile anlaştı.
Feghouli, Galatasaray'da oynadığı dönemden alacakları için sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya dava açtı.
Sabah'ın haberine göre; FIFA, Galatasaray'ı haksız bulurken, yıldız oyuncu için toplam 1.6 milyon euro ödenmesini talep etti. Galatasaray'a ayrıca transfer yasağı cezası geldi.
Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya son 3 aylık maaşı, primler ve bonusların dahil olduğu ödemezse yaz transfer döneminde kadrosuna takviye yapamayacak. Ödemenin gerçekleşmesi halinde ise yasak kalkacak.