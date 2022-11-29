Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük’te

Galatasaray'ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli Süper Lig'e döndü.



VavaCars Fatih Karagümrük, Cezayirli futbolcuyla anlaştığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Feghouli, ara transfer döneminin ardından yeni takımında oynamaya başlayacak.

5 SEZONDA 34 GOL-32 ASİST



Galatasaray'da 5 sezon forma giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.