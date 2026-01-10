Soğuk havada derbi ateşi, Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Muhtemel 11'ler

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ezeli rakipler bu kez 2026'nın ilk kupası için kozlarını paylaşacak.

Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Turkcell Süper Kupa finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbol federasyonu derbinin başlama saatini 20.30'dan 18.45'e çekti. Değişikliğin sebebi, İstanbul'da beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar.



EKSİKLER

Galatasaray'da 2 eksik var. Victor Osimhen ve İsmail Jakobs,, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda.

Fenerbahçe'deyse sakatlık sorunu sürüyor. Anderson Talisca ve Semedo'nun durumu maç saatinde belli olacak.



Edson Alvarez ve Archie Brown sakatlıkları, Fred de cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene de Afrika Uluslar Kupası'nda.

Atatürk Olimpiyat Stadı, 21 yıl aradan sonra Galatasaray - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Dev derbiyi 70 bin kişinin tribünde izlemesi bekleniyor.

İki takımın Süper Lig'de Aralık ayında Kadıköy'de karşılaştığı derbi 1-1 sona ermişti.