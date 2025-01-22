Solsjkaer: Nasıl savaşmamız gerektiğini anlattım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar ile ilk maçına çıkan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Norveçli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"NASIL SAVAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATTIM"

"Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Taraftarımızın yarattığı atmosfer, oyuncularımızın da çok hoşuna gitti. Kısa süredir buradayım, oyuncularıma nasıl savaşan bir takım olmamız gerektiğini ve takım oyununun önemini anlattım.

"BUNU DEVAM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bir yıldızın parlaması için tüm takım çalışmalı. Bugün bunu gösterdik. Koşan, savaşan, yorulan, bitkin olmasına rağmen devam eden bir takım vardı. Beşiktaş taraftarı bunu gördü. Biz de bunu devam ettirmek için çalışacağız.

"WILLIAMS'IN KANAT DEĞİŞTİRMESİ, JONAS İÇİN BİR İLTİFAT"

Jonas Svensson ile aynı dili konuşuyoruz. Ona kendisine güvenmesini söyledim. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Kendisi için de iyi bir test oldu. Jonas'ın savaşçı özelliği biliniyor ama başka özellikleri de var. Williams'ın kanat değiştimesi de Jonas için bir iltifat.

Kaliteli oyuncularımız var, bu bir gerçek. Ama zor bir süreçten geçen bir takım da olduğunu biliyoruz. Bu süreçte onlara sarılıp özgüven vermeye çalıştım. Futbol, zor ama eğlenceli bir oyun. Eğlenmelerini ve kendilerine güvenmelerini söyledim."