Solsjkaer'dan maç sonu Rafa Silva yanıtı: "Önemli olan takım oyunu"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'nın açıklamaları şöyle:

"Aslında bir şeyleri değiştirebildiğimizi söylemek için erken. Bir süreç içerisindeyiz hala adım adım ilerleyeceğiz. Bugün mentalitenin iyi olduğunu söyleyebilirim. Oyuna iyi başladık fakat gol bizim hatamızdan dolayı oldu. Hatalar olur futbolda ama çok iyi reaksiyon verdik. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız.

"İSTİKRARI SAĞLAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak.

"BEŞİKTAŞ, HAKKIYLA SAVAŞARAK KAZANAN BİR CAMİA"

Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı ama sonra topu bir şekilde rakibe verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Rafa, çalışkan bir oyuncu. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım bugün iyi savaştı."