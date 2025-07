Solskjaer, Beşiktaş'taki hayalini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş yarın saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve yeni transfer Orkun Kökçü, Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi. Önlerinde 2 önemli maç olduğunu belirten Norveçli teknik adam, “Herkesin beklediği resmi maçlar başlıyor. Shakhtar kaliteli bir takım. Bize zorluk çıkartabilecek bir takım. Önümüzde iki önemli maç olduğunu düşünüyorum ve hazırız” diye konuştu.



"GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ AMA İNANCIMIZ DA VAR"



Avrupa Ligi finalinin bu sezon Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olmasının kendilerini motive ettiğini söyleyen Solskjaer, “Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra bir motivasyon. O seviyeye gelmek için en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız gerekiyor. Her gün çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz her zaman en yukarısı. Böyle bir hayalimiz var. Odaklanmalıyız. Engelli at yarışlarından örnek verebiliriz. İlk engel her zaman daha yüksektir. Her engele odaklanmamız gerekiyor. 2 tane önemli yüksek seviyede maç olacak. Bunu geçmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmak zorundayız ama inancımız da var” şeklinde konuştu.



"OYUNU DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"



Oyunu domine etmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Kendi oyun kurgumuzu sahaya yansıtacağız. Geçen sene takımda Masuaku vardı. Çok fazla orta açan bir oyuncuydu. Bu sene Jurasek geldi. O da orta açan, kaliteli bir oyuncu. Bizim yapmak istediğimiz oyunu domine etmek. Otoritemizi rakip üstünde kurmak. Her türlü varyasyon olacak. 1 hafta, 10 gündür kendi taktiğimizi çalışıyoruz. Abraham geldi, geçen seneki hücum hattındaki oyunculardan farklı bir oyuncu. Farklı bir kurguda oynayabiliriz. Oynayacağız demiyorum ama onun gelişiyle oynayabiliriz” İfadelerini kullandı.



"EN İYİ MAÇIMIZI YARIN OYNAMALIYIZ"



Shakhtar Donetsk’in kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, “2, 3 seviye yukarda olmalıyız. Kaliteli bir takım ve hocaları var. Brezilyalı genç oyuncuları var. Ukraynalı sağlam bir oyuncular var. Sıkıntı çıkartacaklarını biliyorum. Biz de onlara sıkıntılar çıkartmalıyız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz en iyi maçımızı yarın oynamalıyız. Biz 12 kişi oynayacağız. İç saha avantajını kullanacağız. Rakibimiz Polonya’da oynuyor. Bunun bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum” dedi.



"OYUNCULARIN HEPSİ 90 DAKİKA OYNAMAK İÇİN HAZIR"



Oyuncularının 90 dakika oynamak için hazır olduğuna dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, sözlerini şöyle noktaladı:



“Oyuncularımın hepsi 90 dakika oynamak için hazır. Oyun temposunu yükseltmek, yüksek tutmak için oyuncu değişiklikleri yapacağız. Değişiklik yapmamı sağlayacak iyi oyuncularım var. Herkesin 90 dakika hazır olduğunu düşünüyorum. Abraham, Orkun, Gedson sahada çok fazla birlikte zaman geçirmedi. Onları nasıl kullanacağımı yarın göreceğiz. Genel olarak herkesin en iyisini yapacağına güvenim yüzde 100”